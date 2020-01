Vodafone: le migliori 3 offerte ma questa volta a partire da 6 euro

Stare dietro ad un gestore come Vodafone è risultato particolarmente difficile per tutti gli altri provider che operano sia in Italia che in Europa. In giro per tutto il continente infatti il gestore colorato di rosso risulta il più famoso in assoluto e anche il più forte.

La sua rete 4G è talmente estesa la non lasciare scoperta quasi nessuna zona, ma ultimamente le problematiche sarebbero arrivate eccome. Iliad infatti gli ha rubato tantissimi utenti, i quali hanno trovato un prezzo più basso e per tale motivo si sono trasferiti. Ora come ora però Vodafone vuole recuperare parte del pubblico perso, e per tale motivo ha deciso di lanciare le sue solite Vodafone Special. Come in molti pensano le promozioni sono tre e sono già disponibili.

Vodafone, ecco le migliori promozioni che potete sottoscrivere per ritornare

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB