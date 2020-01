Unieuro prosegue con un volantino Fuoritutto dal retrogusto davvero incredibile, fino al 13 febbraio gli utenti avranno la possibilità di risparmiare moltissimo su tutti i propri acquisti, senza essere comunque costretti a rinunciare alla qualità dei prodotti scelti.

Le compravendite, come sempre accade quando parliamo della suddetta azienda, potranno essere completate anche online sul sito ufficiale, a patto comunque che siate disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio (la consegna in negozio è invece sempre gratuita).

Volantino Unieuro: quali sono le offerte da non lasciarsi sfuggire

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, a partire proprio dagli smartphone appartenenti alla fascia medio-alta, sicuramente la più richiesta e cercata dai consumatori italiani. Da segnalare infatti la presenza di Huawei P30 Lite New Edition, Galaxy A51, Asus ZenFone 6, Asus ZenFone Max Pro M2, LG Q69, Wiko View 3 Lite, Galaxy A50, Oppo Reno 2Z, Oppo A5 2020, Xiaomi Redmi 8 e così via.

Se interessanti invece al mondo degli smartwatch, da non mancare l’acquisto di Samsung Galaxy Watch Active a 179 euro, Huawei Watch GT a 139 euro o Amazfit GTS a 114 euro, tutti ottimi prodotti di tecnologia a prezzi abbastanza accessibili. Il volantino Unieuro è questo e moltissimo altro ancora, se volete conoscerlo da vicino vi consigliamo di aprire le pagine seguenti, vi aiuteranno a capire i prezzi da scegliere per garantirvi il massimo risparmio, nonché il miglior rapporto qualità/prezzo possibile (gli acquisti possono essere effettuati anche online sul sito ufficiale).