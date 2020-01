Unieuro impressionante, nell’ultimo periodo ha fatto registrare tantissimi sconti alla portata dei consumatori, sia sul sito ufficiale che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Il volantino attuale, chiamato appunto Fuoritutto, è un buonissimo insieme di prezzi bassi e di riduzioni su alcuni dei modelli più in voga del momento.

Per acquistare sfruttando le offerte Unieuro, il consumatore può decidere di recarsi personalmente in negozio, oppure di collegarsi al sito ufficiale; ricordiamo che ogni compravendita completata online richiederà anche il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio (non necessarie se la spedizione viene effettuata in negozio).

Volantino Unieuro: queste offerte sono davvero molto interessanti

Il volantino Unieuro impressiona prima di tutto per la qualità degli sconti applicati, lo smartphone più interessante in offerta è sicuramente il Samsung Galaxy S10e, un top di gamma a tutti gli effetti (anche se non ai livelli di S10 o S10+), acquistabile con un esborso di soli 439 euro.

Avvicinandoci ad un modello molto più recente non possiamo che apprezzare lo Huawei Nova 5T in vendita a soli 399 euro, un ottimo rapporto qualità/prezzo per il modello che tutti noi stavamo aspettando di vedere.

In alternativa non dimenticatevi nemmeno di Huawei P30 Pro a 699 euro, oppure dell’ottimo Asus ZenFone 5 in vendita alla modica cifra di 199 euro. Le offerte del volantino Unieuro sono comunque tantissime e molto varie, se volete conoscerle nel dettaglio non dovete far altro che aprire le pagine sottostanti.