In questa prima parte di gennaio gli operatori telefonici, tra cui PosteMobile, stanno pressando i consumatori ad attivare le varie proposte commerciali attualmente presenti sul mercato.

Ad esempio, le offerte di PosteMobile che possono coinvolgere un numero importante di clienti facendo un rapporto prezzo/soglie sono sicuramente le seguenti: Creami Style, Creami WeBack e Creami Extra WOW 10GB.

Tali offerte sono attivabili in versione online attraverso il sito ufficiale di PosteMobile ed in questo momento non sono presenti date di scadenza. Quindi, si presume che siano disponibili fino a nuova comunicazione.

PosteMobile raggiunge risultati convincenti grazie a queste 3 offerte

Come abbiamo già annunciato all’inizio di questo articolo, le tre offerte di cui stiamo parlando soddisfano in pieno le varie tipologie dei clienti. Sia gli utenti amanti delle offerte con soglie abbondanti che quelli alla ricerca di iniziative a basso costo, possono essere contenti in questo caso vista la disponibilità offerta da PosteMobile.

L’offerta Creami Style mette a disposizione 500 credit per usufruire di chiamate verso qualsiasi numero nazionale e messaggio verso i numeri mobili. Sono inclusi anche 5 giga per navigare in 4G ad un costo mensile di 5 Euro. Non è presente il costo di attivazione.

L’offerta Creami WeBack propone credit illimitati per usufruire di chiamate verso qualsiasi numero nazionale e messaggio verso i numeri mobili. Sono inclusi anche 50 giga per navigare sul web ad un costo di 9,99 Euro ogni mese. Non è presente il costo di attivazione.

Concludiamo con l’offerta Creami Extra WOW 10GB che prevede credit illimitati per usufruire di chiamate verso qualsiasi numero nazionale e messaggio verso i numeri mobili. Inclusi anche 10 giga di traffico dati in 4G al costo mensile di 7 Euro. Non è presente il costo di attivazione.