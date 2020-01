News lo dobbiamo immaginare come un grande foglio in cui sono raccolte le notizie provenienti dalle testate giornalistiche più importanti. Pensiamolo come una “prima pagina” con le “news”provenienti da tutto il mondo su un determinato argomento; infatti una delle caratteristiche del portale è proprio la possibilità di personalizzare la ricerca delle informazioni mediante due filtri. Il primo si chiama NewsCasts e il secondo NewsStand. Grazie ad essi si potranno leggere gli articoli filtrati attraverso un algoritmo di Google che ne segnala le fonti più autorevoli, oppure senza filtri particolari.

Il secondo portale "made by Google" invece, è stato realizzato nel 2006 ed offre agli utenti una ricerca per parole chiave. Selezionando una delle tante voci messe a disposizione, si può cercare la notizia in base al proprio piacimento.