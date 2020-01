In ambito videoludico si sta vivendo un periodo un po’ particolare e di grandi attese per via della prossima generazione di console. La nuova Playstation 5 potrebbe essere presentata fra pochissimi giorni a quanto pare, almeno così svelano alcuni rumors.

Sony continua a lasciare il velo di mistero sulla sua nuova console, senza svelare alcun dettaglio a riguardo. Alcune voci da corridoio, però, sembrano essere abbastanza sicure del giorno della presentazione della nuova Playstation 5.

L’indizio arriva direttamente da New York dalla Sony Hall dove un utente ha fatto la sua esperienza all’interno della struttura pubblicandone tutti i dettagli su Reddit. Il dettaglio interessante, però, riguarda il calendario dei prossimi eventi poiché all’interno della struttura è prevista una presentazione privata per il 29 di Febbraio delle ore 19:00.

Un particolare interessante che ha incuriosito un po’ tutto il web, ma purtroppo Sony continua a non svelare nulla in merito.

Un’altra notizia che ha incuriosito gran parte degli utenti riguarda l’aspetto della nuova console e il tweet di un utente Twitter che ha ripreso le immagini di un probabile brevetto legato alla nuova Playstation.

Playstation 5: ecco le immagini inedite di quella che potrebbe essere la nuova console

L’utente Twitter in questione è FalconDesign3D e con il suo tweet sostiene di aver ripreso alcune immagini di un presunto brevetto della nuova console inviandole, inoltre, alla CNN.

Da come è possibile notare dalle immagini la nuova Playstation 5 potrebbe mostrarsi come una grande X stilizzata.

Si sottolinea, comunque, che Sony non ha ancora svelato nulla in merito e queste immagini potrebbero essere reali come potrebbero essere false.