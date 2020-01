PlayStation 5: le ultime indiscrezioni sui giochi disponibili al lancio

Prendendo come punto di riferimento sempre la principale fonte di Reddit, una piattaforma che sappiamo ha l’esclusiva su parecchie preziose informazioni sulle nuove uscite nel mondo dei videogiochi, pare che Sony terrà l’evento di presentazione il prossimo 5 Febbraio negli Stati Uniti.

Il lancio sul mercato di PlayStation 5 è previsto per ottobre ad un prezzo di vendita di 499 euro, il quale sarà senza troppe sorprese leggermente più alto rispetto a PS4. Voci non confermate assolutamente da Sony che altresì smentiscono tutte le precedenti previsioni comunicate ufficialmente dal produttore nipponico.

In origine il lancio era previsto per la stagione natalizia, ma non si esclude la possibilità che Sony stia cercando di ingannare i suoi fan per poi rivelare a sorpresa la console next-gen più attesa dell’anno. Per quanto riguarda i possibili giochi disponibili al lancio, tra nuove uscite e remake si parla di: