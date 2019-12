Durante le festività natalizie, l’operatore virtuale di rete Vodafone 4G, Rabona Mobile, sta proponendo diverse offerte tariffarie che comprendono fino a 100 GB di traffico internet mensile a partire da soli 3.99 euro.

Con il proprio brand low cost propone invece fino a 50 GB di traffico internet alla massima velocità possibile. Stiamo parlando del nuovo brand Sì Pronto. Vi ricordo che Rabona propone una velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Scopriamo insieme i dettagli.

Rabona Mobile: nuove offerte con 100 GB a partire da 3.99 euro al mese

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della fantastica offerta messa a disposizione dall’operatore virtuale, che riguarda il Natale. Oggi vogliamo però concentrarci sul brand low cost, Sì Pronto. Quest’ultimo sta infatti proponendo un’offerta davvero molto conveniente. L’offerta è dedicata a tutti i nuovi utenti, indipendentemente dall’operatore di provenienza, escluso Vodafone.

L’offerta World Cup comprende minuti ed SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G a 14,99 euro al mese. Il costo di attivazione per questa promozione è gratuito. La promozione Attacco Mondiale comprende invece minuti ed SMS illimitati verso tutti e 71 Giga di traffico dati in 4G a 7,99 euro al mese. In questo caso è previsto un contributo di attivazione di 2 euro. Continuiamo con la Bomber, che prevede minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G a 7,99 euro al mese. Anche in questo caso è previsto un costo di attivazione di 2 euro.

La Numero 1 Plus comprende minuti illimitati verso tutti, 50 SMS verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G a 9,99 euro al mese. Anch’essa con costo di attivazione gratuito. Ultime due offerte la Numero 1 e la Assist, che prevedono invece un costo di attivazione di 2 euro la prima e di 5 euro la seconda. La Numero 1 comprende minuti illimitati verso tutti, 30 SMS verso tutti e 30 Giga di traffico dati in 4G a 9,99 euro al mese mentre la seconda 800 minuti verso tutti e 8 Giga di traffico dati in 4G a 4,99 euro al mese. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.