Iliad: due offerte sul sito ufficiale attirano gli utenti

La maggior parte delle persone che utilizzano il gestore Iliad, almeno secondo l’azienda, sono felici. La percentuale si attesta infatti al 98% delle persone che hanno sottoscritto un’offerta a partire dal lancio ufficiale del provider.

L’attività dell’azienda non ho visto sosta, dal momento che fin dall’inizio sono arrivate tutte le promozioni migliori in rapida successione. Questa strategia è risultata vincente visto che anche i grandi colossi della telefonia che operano in Italia sono stati colti di sorpresa. In questo momento Iliad occupa il quarto posto nella graduatoria dei gestori italiani, e di certo non si tratta di un caso. Ora però bisogna tenere alte le difese, visto che i gestori del calibro di Vodafone e TIM sono a caccia di utenti, quindi che Iliad gli ha rubato in questi mesi.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono altre due promozioni oltre alla Giga 50 che vedete tutti giorni in televisione

Non è solo la Giga 50 la promo che potete sottoscrivere in casa Iliad, ed infatti ce ne sono altre due. Queste possono essere sottoscritte direttamente dal sito ufficiale, anche se la questione è un’altra: molte persone pensavano non fossero più disponibili. In realtà sia la Solo Voce che la Giga 40 sono disponibili ancora una volta e per i soliti prezzi bassissimi.

La prima delle due include come tutti sanno solo minuti ed SMS senza limiti verso tutti ogni mese, il tutto ad un prezzo di 4,99 € per sempre. Segue poi la seconda soluzione, la quale ultima minuti ed SMS senza limiti include anche 40 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo in questa occasione è di 6,99 € al mese e per sempre.