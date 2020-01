I call center di Tim, Wind, Vodafone e 3 Italia continuano a chiamare i consumatori italiani per proporgli le loro offerte telefoniche uniche e imperdibili. Purtroppo, però, queste chiamate a scopo commerciale da qualche tempo hanno perso la loro credibilità a causa delle molteplici truffe telefoniche che colpiscono giorno dopo giorno tantissime vittime.

A tal proposito, infatti, il 2020 non sembra essere iniziato nei migliori dei modi per alcuni consumatori che hanno ricevuto una chiamata da parte dei call center. Le segnalazioni inviate hanno permesso di scoprire una nuova truffa in circolazione a cui è difficile sfuggire, ma soprattutto riconoscerla. Attenzione, dunque, a questo tipo di chiamata perché potrebbe rilevarsi dannosa.

Tim, Vodafone , Wind e tre Italia: i loro call center incriminati di una nuova truffa telefonica

Secondo le segnalazioni ricevute, alcuni operatori telefonici hanno ideato un nuovo metodo per raggirare i loro clienti e concludere un contratto telefonico pur non avendo il consenso da parte del loro cliente. I consumatori colpiti, infatti, si sono ritrovati da un momento all’altro vincolati con un’altra azienda telefonica e con una nuova tariffa attiva.

Il loro metodo, infatti, sembra iniziare con una serie di domande personali che apparentemente sembrano essere poste per dare inizio a una conversazione piacevole, ma in realtà si tratta solamente del loro subdolo metodo.

Gli operatori telefonici utilizzano questa serie di domande personali perché hanno bisogno di risposte secche come: si e no. Per quale motivo? Il loro scopo è quello di registrare le loro risposte per utilizzarle in un secondo momento durante la registrazione del contratto telefonico.

In questo modo, anche se durante la contrattazione i clienti hanno palesemente rifiutato la proposta telefonica effettuata dagli operatori, si ritrovano da un momento all’altro legati ad un’azienda telefonica.

Come difendersi

Si consiglia di non sottovalutare mai questo tipo di chiamate e prestare molta attenzione durante la conversazione. Purtroppo, non è possibile conoscere le intenzioni della persona dall’altra parte del telefono.

In alternativa, ci sono tantissime e valide soluzioni da attuare per evitare di ricevere questo tipo di chiamate.