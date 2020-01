Fino al prossimo 22 gennaio 2020 in tutte i negozi della famosissima catena Mediaworld potrete godere di un’ottima promozione che vi permetterà di usufruire di 35 euro di sconto.

Non è sicuramente la prima volta che l’azienda decide di commercializzare un’offerta del genere, anzi, è la prima che molto spesso propone iniziative del genere. Scopriamola nel dettaglio.

Mediaworld, 35 euro di sconto su una spesa minima di 100 euro

La catena ha deciso di lanciare un nuovo codice sconto utilizzabile insieme agli altri due, già in commercio da qualche tempo. Questo significa che combinando tutti e tre i coupon potrete arrivare ad ottenere uno sconto di 35 euro su un acquisto di almeno 100 euro. I tre coupon possono essere utilizzati anche per comprare smartphone, tablet e accessori per il vostro dispositivo.

Per ottenere lo sconto basta aggiungere al proprio carrello i prodotti che volete acquistare e inserite, in successione i codici sconto nella casella “Hai un codice promozionale?”. Il codice W1805P2Z6F prevede uno sconto di 10 euro, il W2012F4R9B vi offre uno sconto di 5 euro e infine 110299 gli ultimi 20 euro di sconto. Il vostro carrello deve essere di almeno 100 euro anche dopo eventuali altri sconti applicati dalla catena.

Per esempio, se un prodotto costa 109 ma è già scontato dalla catena e arriva a costare 99, non potrete applicare i codici sconto, in questo caso dovrete trovare un prodotto che anche scontato, supera i 100 euro. Non vi resta che recarvi sul sito ufficiale della catena per iniziare a dare una sbirciata ai prodotti che potrebbero interessarvi, anche perché l’offerta termina domani, quindi affrettatevi.