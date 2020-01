Il vero marchio di fabbrica di Iliad nel nostro paese sono le ricaricabili con i costi più bassi del mercati. Il gestore francese si è contraddistinto nel corso di questi mesi grazie a promozioni come la recente Giga 50. Gli utenti con una semplice spesa mensile di 7,99 euro possono avere a loro disposizione chiamate e messaggi illimitati a cui si aggiungono anche 50 Giga per navigare su internet.

Iliad, gli utenti desiderano l’app ufficiale ma l’attesa sarà ancora lunga

Anche il più scettico dei dubbiosi può mettere in discussione la convenienza delle offerte di Iliad. Ciò che desta ancora qualche perplessità all’interno della compagnia francese è invece la strana gestione per i servizi. Incredibile a dirsi, ma dopo un anno e mezzo dall’arrivo in Italia, il gestore ancora non ha garantito al suo pubblico un’app ufficiale per Google Play Store ed App Store.

Tanti utenti, in queste prime settimane di 2020, si chiedono se con il nuovo anno sono previste novità in merito. Purtroppo però, stando alle recenti uscite dei dirigenti, sembra che il rilascio di un’app non sia proprio imminente. Ancora per il futuro prossimo, gli utenti dovranno attenersi alla gestione del profilo via sito ufficiale.

Le brutte notizie, in un certo senso, per i clienti Iliad sono doppie. Se sino a poche settimane fa su maketplace Android potevano essere scaricare una serie di app compatibili alla gestione del profilo Iliad, ora gran parte di queste app non è più disponibile. Da Google Play è scomparsa anche Area Personale, uno dei titoli di genere più popolari.