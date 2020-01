La campagna promozionale attivata in questo periodo nei negozi Expert prende il nome di Orange Best, e decide di basarsi interamente sugli sconti fissi, ovvero sull’offrire all’utente la possibilità di godere di una riduzione standard, in relazione alla categoria merceologica di appartenenza del prodotto scelto.

Per approfittare del volantino sarà possibile recarsi in un qualsiasi negozio sparso per il territorio nazionale, oppure semplicemente collegarsi al sito ufficiale entro la scadenza dello stesso. Acquistando, inoltre, viene offerta la possibilità di approfittare del Tasso Zero, un finanziamento senza interessi tramite il quale il consumatore raggiungere il prodotto desiderato, e restituirà la cifra prestata in comode rate fisse addebitate sul conto corrente.

Volantino Expert: come e cosa fare per risparmiare

Per risparmiare con il volantino Expert, il consumatore non deve svolgere particolari operazioni o attività; sfogliando le pagine la prima cosa che balza all’occhio riguarda il prezzo di listino a cui sono stati riportati tutti i prodotti, da qui poi sono applicati sconti prestabiliti indipendentemente dal modello scelto, ma differenziati in base alla categoria merceologica.

I tagli offerti sono i seguenti: 20% su un televisore, 15% su un prodotto afferente alla categoria Informatica, 10% su uno smartphone, 25% su un climatizzatore o 30% su un elettrodomestico.

Come detto, le riduzioni verranno applicate a prescindere dal prodotto e dal modello scelto. Per scoprire nel dettaglio le varie soluzioni possibili, e per capire fino a quando sarà possibile completare gli acquisti, non dimenticatevi di sfogliare le pagine inserite qui sotto.