MediaWorld nasconde all’interno del proprio volantino un incredibile Tasso Zero, una campagna promozionale con la quale il consumatore ha la possibilità di spendere pochissimo, senza andare comunque ad inficiare la qualità generale del prodotto acquistato.

Come sempre accade quando parliamo dell’azienda in questione, gli acquisti potranno essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, coloro che sceglieranno un acquisto sul sito, lo ricordiamo, dovranno anche fare i conti con le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Per accedere invece al Tasso Zero, il consumatore dovrà spendere almeno 199 euro, consegnare le buste paga dei mesi precedenti, e superare la valutazione d’affidabilità creditizia.

Volantino MediaWorld: i prezzi bassi fanno impazzire gli utenti

Il prezzo che tutti dovrebbero saper cogliere nell’immediato è sicuramente quello applicato sul Samsung Galaxy S10, grazie al cashback dell’azienda sudcoreana i consumatori hanno la possibilità di ricevere un rimborso postumo del valore di 150 euro direttamente sul proprio conto corrente. Per raggiungere l’obiettivo desiderato, prima di tutto sarà necessario acquistare il dispositivo da MediaWorld pagandolo 749 euro, in un secondo momento (ma entro il 14 febbraio) basterà registrarlo su Samsung Members ed indicare tutti i dati personali; a questo punto si riceverà il rimborso, andando a pagare lo smartphone complessivamente soli 599 euro.

Il volantino MediaWorld non è solo questo, le alternative non mancano e riguardano anche dispositivi qualitativamente importanti, come Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 9 Lite, Galaxy A70, Galaxy A10 e così via.