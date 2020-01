Per quanto si possano avere opinioni discordanti sui prodotti Apple, quest’ultima è sempre stata in grado di sviluppare processori potenti. Ovviamente negli anni i responsabili di questo sviluppo sono cambiati, ma uno di questi sembra aver fatto arrabbiare la società tanto che è stato denunciato. L’uomo in questione è Gerard Williams III, il responsabile dell’architettura di una lunga serie di processori, dall’A7 all’A12x, oltre che l’aver contribuito anche per alcune CPU.

Alla fine del suo percorso in Apple, Williams ha creato una propria azienda chiamata Nuvia. Quest’ultima si è specializzata nella progettazione di chip ad alte prestazioni e ad alte intensità di calcolo. Il problema apparente è che l’uomo ha fondato la sua compagnia quando ancora era sotto contratto con il colosso statunitense. Aveva già dato disposizione al suo avvocato di presentare domanda di licenziamento. Un tempistica non permessa dalle leggi della California.

Apple contro Williams

L’aspetto della legge che sembra andare a sfavore dell’ex dipendente: “Pianificare e prepararsi a creare un’impresa competitiva prima della risoluzione se il dipendente lo fa al momento del proprio datore di lavoro e con le risorse del datore di lavoro“.

Un altro aspetto che sembra aiutare Apple è la presenza di messaggi che l’uomo ha mandato messaggi ad altri dipendenti il cui discorso era legato a diverse critiche fatte nei confronti della società stessa. Sostanzialmente Apple denuncia l‘ex dipendente chiave per lo sviluppo dei processori su un principio di un danno d’immagine, ma anche economico nel momento in cui l’uomo ha iniziato a pianificare la sua nuova vita lavorativa.