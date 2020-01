Tante coppie nel corso della loro storia vivono quel momento – magari passeggero o magari no – di sospetto. A tutti capita di dubitare della fedeltà del proprio partner e da quando WhatsApp è piombato all’interno delle relazioni amorose, i quesiti circa lo stato della relazione sono diventati sempre maggiori.

WhatsApp, come scoprire l’eventuale tradimento del partner

Da oltre dieci anni su WhatsApp si concentrano le conversazioni più intime e personali del quotidiano. Non c’è quindi da stupirsi se un utente, qualora insospettito dal suo partner, scelga di visualizzare di nascosto le conversazioni di quest’ultimo.

La visione diretta delle chat talvolta si dimostra la soluzione ideale per confermare o per smentire ogni dubbio sulla mancata fedeltà del partner. Nella maggior parte dei casi, però, leggere furtivamente le conversazioni del proprio lui o della propria lei non è assolutamente d’aiuto.

La considerazione da fare in questo caso è molto semplice: chiunque abbia qualcosa da nascondere – ed in maniera particolare su WhatsApp – tende a cancellare ogni contenuto. Trovare i messaggi sospetti in alcuni casi sarebbe come cercare un ago in un pagliaio.

Più che la visione diretta delle conversazioni del partner, la soluzione ideale per chiarire ogni dubbio è quella dello storico delle chat. Sempre dal profilo altrui, bastano pochi secondi per accedere a questa sezione del menù Impostazioni in cui sono evidenziati i contatti con il quale si è soliti parlare maggiormente.

Sempre nello storico delle chat sono disponibili dati e numeri su messaggi e file multimediali condivisi, tutto al netto di ogni contenuto eliminato. Una corrispondenza tra le cifre dello storico ed i sospetti della realtà potrebbe essere un vero campanello d’allarme.