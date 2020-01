Tra le tante funzioni che hanno sicuramente stupito gli utenti durante questi anni su WhatsApp, è stata introdotta quella che tutti ormai utilizzano. Stiamo parlando della possibilità di cancellare i messaggi anche se già inviati, in modo da nasconderne il contenuto anche al destinatario che in realtà l’ha già ricevuto.

Stiamo infatti parlando di una soluzione davvero incredibile, o almeno così si pensava che fosse all’inizio. In realtà non si tratta altro che di una lama a doppio taglio, dal momento che tutti possono beneficiarne ma allo stesso tempo tutti possono essere assaliti dai dubbi. La testimonianza di diverse persone che utilizzano WhatsApp, e che hanno utilizzato questa funzione, è che molte amicizie sono finite a causa sua. Secondo le altre testimonianze di diversi utenti che non si sono fermati al primo aspetto, esisterebbe anche un modo per recuperare i messaggi cancellati.

WhatsApp, esiste un’applicazione gratuita e molto semplice da usare che vi permette tranquillamente di recuperare tutti i messaggi cancellati

Quando si tratta di WhatsApp, tenete a mente che possono essere installate sul vostro smartphone delle applicazioni che vanno in un certo modo ad integrare la famosa app di messaggistica istantanea. Nelle ultime ore infatti tante persone hanno scoperto una nuova applicazione, la quale permette di recuperare i messaggi cancellati appositamente.

Stiamo parlando di WAMR, piattaforma che risulta gratuita e soprattutto molto semplice da utilizzare per chiunque. Con questa potete infatti recuperare tutti i messaggi che trovate cancellati nella vostra chat semplicemente perché essa va a recuperare i contenuti registrati dalle notifiche in arrivo.