La Special Unlimited di Vodafone è indubbiamente l’offerta più completa e richiesta del periodo corrente, sono tantissimi gli utenti che “fanno la fila” per poterla attivare sul proprio numero di telefono, essendo allo stesso tempo consapevoli del fatto che sono pochi coloro la cui richiesta andrà a buon fine.

L’accesso, lo ricordiamo, è garantito ai possessori di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale con alcune esclusioni eccellenti. Proprio per quest’ultime nasce la Special Minuti 50 Giga, una promozione disponibile sul mercato da tantissimo tempo, ma oggi adattata solamente agli utenti in uscita da Kena Mobile, BT Enia Mobile e LycaMobile.

L’attivazione è possibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale, e prevede un costo iniziale di 12,10 euro per la promo, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (con inclusi 5 euro di credito residuo).

Passa a Vodafone: ecco la Special Minuti 50 giga

All’interno dell’offerta trovano posto 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per minuti illimitati da utilizzare per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti da inviare ad amici e parenti in Italia.

Il costo fisso è leggermente superiore a quanto visto con la Special Unlimited, parliamo infatti di 9,90 euro al mese, sempre addebitati sul credito residuo. Come al solito, segnaliamo che è assente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata (l’utente può richiedere la portabilità quando vuole), nonché la massima velocità di navigazione fissata a 600Mbps in download (senza alcun tipo di costo aggiuntivo). Per maggiori informazioni in merito, recatevi in negozio.