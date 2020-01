Da diversi anni, ormai, Netflix rappresenta un punto di riferimento per milioni di appassionati di serie TV e Film. Il servizio di Streaming online più potente al mondo, infatti, ad oggi conta milioni di abbonati provenienti da ogni angolo del pianeta, costantemente soddisfatti dei molteplici contenuti offerti dal servizio. Quotidianamente, infatti, Netflix propone un catalogo vastissimo, ricco di contenuti Original, disponibile attualmente su qualsiasi dispositivi in circolazione: Smartphone Android e iOS, Smart TV, Console, Tablet, PC e tanti altri. Ciononostante, però, molto spesso il colosso Americano è costretto a prendere delle decisioni estreme che non sempre vengono accettate dagli utenti.

In seguito al recente successo di serie TV come Stranger Things, 13 reasons why, La Casa di Carta, The Witcher e tante altre, ad oggi la piattaforma è pronta a rilasciare nuovi contenuti di spicco. Tutto ciò, però, necessita di un compromesso. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.