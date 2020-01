Stranger Things è una serie tv statunitense che fin da subito ha rubato il cuore di un po’ tutti gli adolescenti, ma anche quello dei più grandi. I suoi ideatori, Matt e Ross Duffer, hanno deciso di sviluppare un serie televisiva di fantascienza ambientata negli anni ’80.

Tutti gli utenti che usufruiscono di un abbonamento Netflix hanno visto la serie televisiva direttamente sulla piattaforma nel 2016. Nell’anno successivo la piattaforma ha aggiunto al suo catalogo la seconda stagione e, due anni dopo, ha aggiunto gli episodi della terza stagione.

Stranger Things: la quarta stagione è in arrivo su Netflix

La terza stagione si è conclusa con diversi punti interrogativi e solo recentemente gli showrunners hanno dichiarato su Twitter tramite un tweet una quarta stagione in arrivo, ma in un luogo completamente diverso dalla città fittizia di Hawking.

Secondo alcune supposizioni, la nuova stagione potrebbe essere ambientata nella nuova città dove Joyce ha deciso di trasferirsi. Secondo altre supposizioni, il famoso Sottosopra, potrebbe ritornare nella quarta stagione anche se la terza stagione si è conclusa con una chiusura apparentemente definitiva.

Altri dubbi, invece, riguardano lo sceriffo Jim Hopper. Tantissimi sono i fan che non vogliono accettare la sua morte e, secondo le loro supposizioni, si trova in un altro universo in attesa di essere salvato.

Purtroppo, nessuno ha ancora rivelato dettagli importanti riguardo i nuovi episodi. L’unica cosa certa è il nome del primo episodio: Chapter One: The hellfire Club.

Non resta che attendere l’arrivo dei nuovi episodi per scoprire il destino dei protagonisti.