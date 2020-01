The Witcher è una serie TV in onda su Netflix che narra delle vicende del giovane Geralt De La Riva, un umano geneticamente modificato dagli abitanti delle popolazioni per combattere degli oscuri mostri che infestano il Pianeta. Lo show sta conquistando grandi e piccini grazie anche alla scelta dei produttori di scegliere Henry Cavill per il ruolo del protagonista dello show.

Per tutti coloro che non lo conoscessero, l’attore è famoso al mondo per il ruolo di Superman, l’eroe senza macchia dei film Warner Bros appartenenti alla linea editoriale della DC Comics. Proprio di recente, in un’intervista, Cavill ha dichiarato di essere un “nerd” e di aver giocato ampiamente alla saga videoludica “The Witcher” e di aver letto i libri sempre dell’omonima serie.

The Witcher, un successo planetario fra libri, videogames e serie TV