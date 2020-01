I tentativi di frode online che mettono a rischio i dati personali degli utenti costituiscono il nuovo espediente dell’ultima truffa online ideata da alcuni cyber-criminali. La truffa in questione sfrutta un sito fraudolento promettendo ai vari utenti dei falsi risarcimenti ma mira così a sottrarre loro quantità non indifferenti di denaro.

Truffa online: hacker propongono falsi risarcimenti alle vittime dei tentativi di frode!

L’ultimo tentativo di frode online segnalato riguarda una nuova strategia sfruttata dai cyber-criminali che hanno ideato un sito fraudolento che promette falsi risarcimenti agli utenti che hanno subito il furto dei dati personali. Al fine di ottenere il compenso, pari a migliaia di dollari, gli utenti sono invitati a fornire nome, cognome e recapito telefonico; oltre ai dati di un account social. Non appena l’utente inserirà le informazioni richieste il sito confermerà loro di aver subito la perdita di dati importanti, e di poter rimediare ricevendo un compenso in denaro.

Quindi, al fine di ottenere il denaro sono esortati a fornire i dati della carta di credito o del conto corrente, ma non solo. I malfattori, appunto, richiedono di inserire anche il numero di previdenza sociale, fornito ai cittadini americani, che se sprovvisti possono acquistarlo sostenendo una spesa irrisoria e quindi compilando un modulo per sostenere il pagamento. Ovviamente nessun risarcimento sarà effettivamente ricevuto, anzi. I malfattori avranno così la possibilità di prelevare i risparmi presenti sulle carte e sui conti degli utenti caduti in trappola.

Nonostante la nuova strategia impiegata dai cyber-criminali, anche in questo caso è possibile evitare l’inganno. Si raccomanda, quindi, di non affidarsi a siti che richiedono dati sensibili o che promettono denaro online. E’ importante non lasciarsi abbindolare ed ignorare le proposte e le offerte sospette.