Lucifer 5 sta per arrivare su Netflix. La sua storia è stata suddivisa in varie stagioni in maniera sagace dai produttori. Già in passato tale policy è avvenuta per Breaking Bad, per Bojack, così come per tante altre serie. Pensiamo a La Casa di Carta, Le terrificanti avventure di Sabrina, e potremo così continuare all’infinito.

La trama racconta la vita del Diavolo, interpretato dall’eclettico Tom Ellis, che, stanco della vita nel Regno degli Inferi, decide di trasferirsi sulla Terra adottando sembianze umane, conducendo una vita lussuosa e agiata, divenendo il proprietario di un nightclub. L’incontro con una ragazza, una detective di Los Angeles, cambierà il suo atteggiamento e il suo destino. Dall’osservazione del modus operandi della giovane donna, lui rimarrà affascinato dalla sua purezza dell’animo. Da lì in poi le peripezie si son susseguite senza sosta.