Bose sta chiudendo tutti i suoi negozi statunitensi ed europei

Tutti i negozi Bose al dettaglio in Nord America, Europa, Giappone e Australia chiuderanno, per un totale di 119 negozi chiusi. In altre parti del mondo, 130 negozi rimarranno nella Grande Cina e negli Emirati Arabi Uniti, con un’infarinatura di altre posizioni in India , Sud-est asiatico e Corea del sud. Non dovunque chiuderanno, ma sicuramente saranno la maggior parte dei negozi.

Bose: ci sarà un importante taglio al personale nei prossimi mesi

Bose non ha rivelato quanti dipendenti saranno licenziati, ma si stima che siano in centinaia. La società afferma, che offrirà la liquidazione, aiuterà a trovare nuovi lavori per i dipendenti licenziati. La società ha anche dichiarato: “Le cuffie Bose con cancellazione del rumore, auricolari sportivi veramente wireless, altoparlanti portatili e altoparlanti intelligenti vengono acquistati sempre più attraverso l’e-commerce“.

Avere i prodotti disponibili per il test di persona è stato prezioso negli anni ’90 quando Bose ha aperto il suo primo negozio negli Stati Uniti, ma nel corso degli anni la qualità generale dei prodotti audio è migliorata così tanto e la visibilità delle recensioni è cresciuta a un livello tale che le persone possono acquistare online in maniera più sicura.

I prodotti Bose continueranno a essere disponibili per l’acquisto sul suo sito Web e attraverso negozi di terze parti come Amazon.