Le nuove offerte Wind non lasciano scampo a Iliad, alcuni fortunati utenti hanno la possibilità di attivare tantissimi contenuti, pagandoli rispettivamente cifre non particolarmente importanti, se confrontate con i prezzi previsti per le promo aperte a tutti.

Alla base di ogni campagna promozionale delle varie aziende del settore, infatti, troviamo le cosiddette operator attack, soluzioni dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, ma che allo stesso tempo risultano essere attivabili solamente ad una ristrettissima cerchia di fortunati consumatori. Nel caso di Wind questi sono gli uscenti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Operatori virtuali, ho.Mobile e Kena Mobile; tutti dovranno richiedere la portabilità del proprio numero originale, nonché sottostare al vincolo contrattuale di durata di 24 mesi.

Wind: le nuove offerte non hanno rivali

L’offerta da attivare subito è sicuramente la All Inclusive 50 Fire, un’ottima occasione per risparmiare grazie alla presenza di minuti illimitati da poter utilizzare verso tutti, 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, nonché 200 SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Tutto questo ha un prezzo relativamente ridotto, parliamo di soli 6,99 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile. Nel caso in cui il bundle non fosse sufficiente, segnaliamo la possibilità di attivare la versione Easy Pay, il consumatore si ritrova a pagare tramite conto corrente bancario sempre 6,99 euro a rinnovo, ma godendo difatti del doppio dei giga. Il bundle in quest’occasione sarà stato trasformato in illimitati minuti, 200 SMS e 100 giga di traffico in 4G, senza costi aggiuntivi o accessori.

L’attivazione dell’offerta Wind è possibile solamente nei punti vendita in Italia.