IPTV: che guaio, ora chi guarda Sky e DAZN pirata rischia una multa

Il mondo IPTV è quello ormai più utilizzato dagli utenti che vogliono avere in casa la pay TV, anche se sanno di fare affari con una piattaforma non legale. Infatti questa è stata additata come principale colpevole della momentanea crisi delle tante piattaforme pay TV in Italia.

I grandi licenziatari che si occupano di distribuire contenuti a pagamento e ovviamente esclusivi, stanno riscontrando diversi problemi. I tanti abbonamenti all’IPTV hanno infatti determinato una decrescita del pubblico legato alle aziende più importanti come ad esempio Sky e DAZN. Da diverso tempo infatti i colossi stanno perdendo tantissimi utenti e soprattutto milioni e milioni di euro per colpa di tale fenomeno. La declinazione maggiore della pirateria è dunque proprio questa, e a quanto pare neanche la Guardia di Finanza con il suo Blitz di qualche mese fa è riuscita a fare qualcosa. In questo momento però qualcuno sta cominciando a prendere consapevolezza in merito ad una questione molto importante: possono arrivare improvvisamente delle multe.

IPTV: tutti gli utenti che utilizzano il servizio rischiano fortemente una multa, ecco a quanto ammonterebbe la sanzione

L’IPTV ha fatto certamente innamorare tantissimi utenti, i quali però non sono coscienti del pericolo che corrono scegliendo questa strada illegale. Infatti tutte le persone che dovessero essere beccate in flagranza utilizzando la piattaforma pirata, potrebbero ricevere una multa. Ovviamente a combinarla non saranno le aziende che vengono truffate, ma gli organi competenti che dopo avere analizzato i flussi video e rintracciato gli indirizzi IP potranno infatti prendere provvedimenti. Si va dai 2000 fino ai 25.000 euro.