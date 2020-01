IPTV: se guardate Sky e DAZN sulla piattaforma rischiate una multa

Da quando l’IPTV ha assunto un ruolo di primaria importanza per gli utenti in giro per il mono, la situazione è uscita fuori controllo. Sono sempre più numerose le persone che abbandonano ogni giorno un abbonamento legale alle piattaforme che tutti conosciamo. Il tutto accade semplicemente perché il prezzo della pirateria è molto più basso rispetto a quello di ogni altro abbonamento legale che conosciamo.

Questo ovviamente non giustifica il continuare a sottoscrivere abbonamenti del genere, dato che si può finire anche in guai molto seri con la legge. La Guardia di Finanza le sta provando tutte pur di debellare il fenomeno, ma a quanto pare quanto fatto fino ad ora non è per nulla bastato. L'IPTV continua infatti ad essere utilizzata, anche dopo il Blitz portato a termine lo scorso mese di ottobre che avvisto la chiusura di tantissimi server. Attualmente tutti sono in possesso di nuovi codici d'accesso, per cui la situazione non sembra essere cambiata.

IPTV: tutti potrebbero rischiare una multa da parte delle autorità se beccati in flagrante

L’IPTV continua ad essere uno dei motivi principali per cui la pay TV in generale sta fallendo in giro per il mondo. Ora però tutte le grandi aziende hanno preso delle precauzioni, portando vari esposti in procura che hanno quindi disposto un nuovo tipo di azione. Le autorità sono pronte infatti a multare tutti coloro che verranno beccati in flagrante. Le sanzioni vanno dai 2000 fino ai 25.000 € in base al tipo di reato commesso.