Max Weinbach, sviluppatore di XDA, ha realizzato le prime foto di persona del prossimo smartphone di punta di Samsung, il Galaxy S20. In precedenza avevamo visto il telefono solo nei rendering di un noto leakster.

Da quando il Galaxy S10 è uscito l’anno scorso, avevamo dato per scontato che il prossimo smartphone Samsung sarebbe stato il “Galaxy S11”. Tuttavia, sembra che quest’anno la serie S stia ottenendo un nuovo schema di numerazione. Con l’S20 nel 2020, sembra che Samsung abbia deciso di numerare il suo device come se fosse l’ultimo ‘episodio’ di un franchising di videogiochi EA Sports.

Samsung Galaxy S20 si mostra in foto dal vivo

La parte anteriore del nuovo device è perfettamente in linea con l’ultimo telefono Samsung, il Galaxy Note 10, con un ritaglio centrato per la fotocamera frontale. XDA afferma che i lati del display sono “molto meno curvi di prima. Samsung ha spinto per il display curvo per anni, ma la funzione non ha mai offerto alcun vantaggio netto ma, anzi, rende più facile toccare accidentalmente i lati del display.

La parte posteriore mostra la fotocamera rettangolare più grande del previsto e, in questa versione, la disposizione degli obiettivi della fotocamera è una griglia. Il blocco della fotocamera ha sei punti, con quattro fotocamere, un flash a LED e un piccolo foro in basso a destra che Weinbach afferma sia un foro per il microfono.

Il nome completo nella schermata di avvio è “Samsung Galaxy S20 + 5G“. Questa è un’altra conferma che la maggior parte degli smartphone di punta avrà il 5G nel 2020. Questa scelta è ‘obbligata’ con il nuovo SoC Snapdragon 865 di Qualcomm. Tuttavia, Snapdragon 865 con 5G richiede più componenti rispetto allo Snapdragon 855 dell’anno scorso con 4G, quindi non ci sorprenderebbe vedere smartphone più costosi.

Il rapporto menziona che ci saranno alcune varianti 4G del Galaxy S20, ma molto probabilmente queste usano il SoC Exynos di Samsung e sono destinate ai mercati internazionali. Il Galaxy S20 sarà svelato completamente allo show di Samsung l’11 febbraio, insieme ad un nuovo presunto smartphone pieghevole.