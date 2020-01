A meno di un mese dall’evento di presentazione, Samsung Galaxy S20+ si mostra dal vivo in un breve video in cui è però possibile ammirarne il design. Quanto alle caratteristiche tecniche di questo smartphone, sappiamo che esso sarà dotato di uno schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120Hz (specifiche confermate per l’intera serie, eccetto per le dimensioni che contraddistingueranno i tre diversi modelli) e di un comparto fotografico eccellente.

Samsung Galaxy S20+, specifiche tecniche e immagini dal vivo

Nelle scorse ore, infatti, sono emersi numerosi dettagli sulle caratteristiche e sulle funzionalità supportate dalla fotocamera di Samsung Galaxy S20+. Sappiamo, per esempio, che lo smartphone implementerà una selfie-camera da 10 MP che permetterà di registrare video-selfie in 4K a 60 fps. La fotocamera posteriore, invece, si compone di quattro sensori: un sensore principale da 12 MP, un teleobiettivo da 64 MP con zoom ottico 3X e zoom digitale 30X, un sensore Samsung ISOCell S5K2LA, mentre del quarto sensore non si hanno ancora informazioni. Sappiamo, però, che con la fotocamera posteriore sarà possibile registrare video in 8K a 30 fps e in 4K a 60 fps.

Sotto la scocca di Samsung Galaxy S20+ si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 865, accompagnato da 12 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno espandibile con MicroSD. La batteria, invece, avrà una capacità di 4.500 mAh. Dalle immagini mostrate in video è possibile notare che lo smartphone non è dotato di jack audio da 3,5 mm, ma è stato riferito che la confezione di Galaxy S20+ comprenderà anche degli auricolari AKG USB Type-C e il caricabatterie fast-charge a 25 W.