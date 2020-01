Il volantino Trony non si discosta particolarmente da quanto siamo solitamente abituati a vedere con il lancio di nuovi prezzi bassi attivi esclusivamente sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica, disponibili per tutti gli utenti fino al 7 gennaio.

A differenza delle solite campagne promozionali limitate a determinate zone del paese o soci in particolare, in questo caso ci troviamo di fronte ad una soluzione a cui ogni consumatore può accedere stando comodamente seduto sul divano di casa. Fino al 7 gennaio, salvo esaurimento anticipato delle scorte, è possibile acquistare i prodotti elencati richiedendo nel contempo la spedizione gratuita presso il proprio domicilio (indipendentemente dalla spesa effettuata), nonché il canonico Tasso Zero (al superamento della soglia dei 399 euro).

Volantino Trony: le offerte fanno impazzire gli utenti

I prodotti in promozione non sono effettivamente moltissimi, le scorte potrebbero terminare molto rapidamente, per questo motivo consigliamo di decidere il prima possibile il da farsi. Uno dei modelli più richiesti è sicuramente l’Oppo Reno 2, top di gamma a tutti gli effetti ma in vendita ad un prezzo veramente bassissimo, soli 459 euro.

L’altra soluzione di cui vi possiamo caldamente consigliare l’acquisto è rappresentata dallo Xiaomi Note 8T, modello appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, ma comunque dalle prestazioni generali più che accettabili. Al giorno d’oggi lo si potrà acquistare con un esborso di circa 179 euro, nella versione sbrandizzata.

Per maggiori informazioni in merito alla campagna promozionale citata nel nostro articolo, ecco qui sotto il volantino Trony sul sito ufficiale.