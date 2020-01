Iliad: ci sono due offerte sul sito ufficiale da 4 e 6 euro al mese

Il riscontro che hai già avuto Iliad proprio sul territorio italiano risulta ampiamente soddisfacente. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che l’azienda proveniente dalla Francia è riuscita a rientrare tra i primi quattro gestori italiani senza nessun tipo di problema.

La sua strategia ha pagato fin dal primo momento, dato che le offerte sono state convenienti e sono state dichiarate tali anche dalla clientela che ha cambiato gestore. Nessuno prima d’ora credeva che questa soluzione potesse in qualche modo svoltare, ma a quanto pare è stato proprio così. Iliad infatti ha rubato tanti utenti soprattutto alla concorrenza che conta, come ad esempio a gestori del calibro di TIM e Vodafone. In questo momento proprio tali nomi stanno cercando la vendetta, e per tale motivo il nuovo gestore deve difendersi.

Iliad, sul sito ufficiale ci sono altre due promozioni che possono farvi felici: in tanti credevano non esistessero più

Molte volte le cose migliori accadono senza che neanche lo sappiamo. In questo caso tutti gli utenti che vogliono sottoscrivere una promozione di Iliad e non sono disposti a spendere 7,99 euro per la Giga 50, hanno una grande opportunità.

Sul sito ufficiale sono disponibili due delle vecchie promozioni che il gestore ha lanciato durante i primi mesi. Stiamo parlando della Giga 40, ma anche della Solo Voce, due promozioni che risultano assolutamente perfette per varie tipologie di pubblico. La prima include minuti ed SMS senza limiti con anche 40 giga di traffico dati in 4G per soli 6,99 € al mese per sempre.

La seconda invece include solo SMS e minuti senza limiti, ma per un prezzo ancora più basso: si tratta di soli 4,99 € al mese per sempre.