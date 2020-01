Iliad: sorpresa per gli utenti sul sito, due offerte da 4 e 6 euro

Come Iliad, tanti altri gestori avevano provato la scalata verso il successo ma senza riuscirci e cadendo nell’oblio. Attualmente infatti questo gestore sembra essere l’antitesi di tutte le altre realtà che si sono avvicendate durante gli ultimi anni in Italia. Il panorama della telefonia mobile ha visto tanti nomi, ma solo quello proveniente dalla Francia è riuscito ad arrivare dove si trova adesso.

Iliad ha dato tantissime dimostrazioni, e soprattutto fin dal primo momento. Le promozioni sono arrivate una dopo l’altra con tantissimi contenuti e soprattutto con prezzi che hanno convinto anche gli utenti più decisi a non cambiare gestore. In questo momento la promozione pubblicità è solo una, ma a quanto pare non sarebbe la sola ad essere disponibile. Il gestore vuole infatti difendersi dalla concorrenza e lo fa con altre due soluzioni sul suo sito ufficiale.

Iliad, ecco altre due promozioni che potete sottoscrivere in esclusiva sul sito ufficiale del gestore

Nonostante sembri che in questo momento l’unica soluzione disponibile sia quella che gira in tv con 50 giga a soli 7,99, non è proprio così. Iliad detiene infatti sul suo sito ufficiale altre due promozioni che possono fare al caso di diverse fasce d’età.

La prima, che prende il nome di Giga 40, include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti con tanto di 40 giga in 4G per navigare sul web senza limiti. Il prezzo è di soli 6,99 € al mese, ma c’è anche la Solo Voce, alternativa che invece include solo minuti ed SMS senza limiti per un costo unitario di 4,99 € al mese per sempre.