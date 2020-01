Non è una novità che l’azienda americana Apple ha intenzione di dare una maggiore potenza ai propri MacBook. In questo modo potrebbe consentire anche ai professionisti, che solitamente hanno maggiori esigenze, di sfruttare al massimo le prestazioni del dispositivo.

L’idea in questione comprenderebbe anche i modelli da 16 pollici, di cui abbiamo parlato più approfonditamente nel mese di dicembre 2019. Comprenderebbe anche il Mac Pro, disponibile sul mercato a partire dal mese scorso. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple pronta a lanciare un nuovo MacBook Pro?

Il primo riferimento a questa nuova probabile versione è stato fornito dall’ultima build rilasciata per macOS Catalina 10.15.3 Beta. Il sito 9To5Mac.com ha infatti individuato alcune stringhe di codice che contengono un richiamo ad una nuova modalità Pro, anche se al momento i dettagli non sono ancora noti.

Quello che al momento sappiamo lo dobbiamo proprio alle stringhe della build Beta in questione, in cui viene anche specificato che questa nuova funzionalità sarà in grado di migliorare la velocità di apertura delle applicazioni. Parlano anche di una maggior potenza temporanea che avrà purtroppo il “difetto” di incidere maggiormente sulla durata della batteria e sulla velocità delle ventole. Quest’ultima dovrebbe anche aumentare per evitare fenomeni di throttling termico.

Ecco due riferimenti molto chiari: “Le app potrebbero funzionare più velocemente, ma la durata della batteria potrebbe diminuire e il rumore della ventola aumentare. Limite di velocità della ventola annullato“. Grazie a questa nuova modalità Pro, che probabilmente potrà essere attivata o disattivata dagli stessi utenti a proprio piacimento, potrà migliorare temporaneamente le prestazioni del dispositivo. Al momento non sono ancora noti i tempi di rilascio di questa funzione, ma secondo la fonte la disponibilità potrebbe essere limitata solamente ai MacBook Pro da 16 pollici. Attendiamo ovviamente maggiori conferme a riguardo, non esiteremo a comunicarvele.