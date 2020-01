Il comparto fotografico di uno smartphone è diventato ormai l’aspetto più importante per molti consumatori. Uno dei motivi è presto detto, i social network, ma in ogni caso sempre più persone vedono in quelle specifiche quelle più importanti, quelle che fanno pendere l’ago della bilancia verso un dispositivo piuttosto che su un altro. La tecnologia in merito si sta evolvendo parecchio. Non solo semplici sensori, ma software e intelligenze artificiali che vengono in soccorso per rendere ogni scatto memorabile.

Un altro aspetto su cui si sta avanzando è il numero di megapixel dei vari sensori. Recentemente abbiamo raggiunto la cifra record i 108, come per i sensori prodotti da Samsung. Per quanto riguarda questi dispositivi si tratta dei top di gamma e la maggior parte degli smartphone ne montano di meno potenti. Certo, avere più MP non è sinonimo di foto migliori, ma aiutano. Immaginate quello che potreste fare con di più.

Smartphone con una fotocamera da 256 MP?

Recentemente su Weibo, la nota piattaforma cinese, c’è stata una conversazione intorno a un particolare smartphone che dovrebbero essere dotato di un sensore da 256 megapixel. Di prove in merito non ce ne sono molte se non un particolare screenshot che mostra la dicitura proprio di un sensore del genere.

Certo, l’immagine potrebbe essere stata creata ad hoc per creare false aspettative, ipotesi valida anche per il solo fatto che al momento non sembrano esserci in sviluppo sensori di tale portata. Detto questo, la conversazione sembrava genuina. Nelle prossime settimane potremmo scoprire se esiste veramente un dispositivo del genere o se è la solita montatura.