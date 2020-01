Mai come in questo 2020 gli utenti di Sky possono contare su un’offerta ricchissima. La pay tv satellitare sta beneficiando al meglio dell’assenza di concorrenza diretta dopo la dipartita di Mediaset Premium. Gli avversari odierni di Sky si chiamerebbero DAZN e Netflix, ma le piattaforme streaming più che antagoniste, almeno ad oggi, possono essere considerate vere e proprie alleate.

Sky, ecco le due promozioni low cost con DAZN e Netflix inclusi

Sia chi è già cliente Sky sia chi ancora non ha attivato un regolare piano d’abbonamento può usufruire delle due promozioni ad hoc che prevedono la visione di DAZN e di Netflix.

La partnership tra Sky e DAZN è favorevole per tutti quegli abbonati che sono appassionati di sport e calcio. Al costo aggiuntivo di 7,99 euro gli utenti avranno accesso al nuovo canale satellitare DAZN1 ed in più potranno attivare un account DAZN per libero accesso sull’app streaming. Chi utilizza il decoder SkyQ, in più, potrà accedere all’app DAZN direttamente dal decoder. Inoltre, coloro che sono abbonati da più di tre anni possono sottoscrivere il ticket DAZN completamente a costo zero.

Per quanto concerne Netflix, invece, i clienti Sky hanno la facoltà di richiedere il ticket Intrattenimento Plus. A soli 9,99 euro gli utenti della pay tv potranno attivare un profilo Netflix per la visione di serie tv e film in streaming. Anche in questo caso, sarà possibile accedere all’app direttamente da SkyQ. La promozione si estende anche a tutti coloro che hanno un piano Netflix attivo: in questo caso ci potrà essere un piccolo sconto mensile.