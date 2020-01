TIM ha dimostrato di avere sempre grandi offerte per tutti i suoi clienti nel corso di queste settimane natalizie. Tra iniziative legate alla navigazione internet e le classiche promozioni del portale TIMparty, le occasioni non sono certo mancate.

Le offerte del gestore italiano non si limitano però soltanto al campo della telefonia. Come risaputo, da tanti anni TIM è impegnata anche nel campo dell’intrattenimento grazie al servizio TIMvision. Proprio TIMvision nelle ultime settimane è protagonista di un’occasione senza precedenti.

TIM, per gli appassionati di calcio e sport ci sono DAZN e Sky

Proprio nel corso di questa stagione televisiva, TIM ha ufficializzato due partnership strategiche con Sky e con DAZN. Su TIMvision dopo una lunga attesa, infatti, ora sono disponibili anche i contenuti sportivi.

Gli amanti di calcio e sport potranno vedere direttamente attraverso la piattaforma le grandi esclusive di Sky via NOW Tv. Nel nuovo pacchetto risulteranno quindi esserci eventi come la Serie A, tutta la Champions League, Formula 1, tennis e molto altro ancora.

Sempre attraverso la piattaforma streaming poi sarà possibile accedere anche a DAZN, per una completa visione di tutto il campionato di calcio, per le partite della Serie B e non per ultimo, per i migliori match della Liga Spagnola.

La vera convenienza però sta nel prezzo. TIM offre a tutti i suoi clienti la possibilità di unire sia gli eventi di Sky che quelli di DAZN ad un semplice costo di 29,90 euro ogni trenta giorni. L’iniziativa sarà disponibile – previa futura proroga – entro il prossimo 25 Gennaio.