I clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono attivare l’offerta Passa a Wind All Inclusive Young Easy Pay a soli 11,99 euro al mese. L’operatore offre così la possibilità di ricevere ogni mese delle quantità eccezionali di minuti, SMS e Giga di traffico dati senza dover sostenere spese mensili esorbitanti e ottenendo, inoltre, anche la possibilità di usufruire dei servizi extra gratuitamente. I nuovi clienti Wind under 30 possono richiedere l’offerta recandosi in uno dei numerosi punti vendita del gestore ma i dettagli e le informazioni utili sono disponibili anche online, tramite il sito ufficiale Wind.it.

Passa a Wind: ecco l’offerta dedicata ai clienti under 30!

L’offerta Passa a Wind All Inclusive Young Easy Pay è disponibile soltanto per i clienti under 30 che, tramite questa, ricevono ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

60 GB di traffico dati in 4.5G

L’operatore permette di attivarla soltanto sostenendo la spesa mensile tramite addebito su carta di credito, carta conto o conto corrente. I clienti che desiderano saldare la il costo di rinnovo tramite credito residuo, però, possono richiedere la versione Standard ottenendo ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 30 GB di traffico dati in 4.5G.

La tariffa permette di ricevere i servizi extra, quindi: il servizio di navigazione hotspot, l’SMS MyWind e il servizio di segreteria telefonica. L’attivazione prevede una spesa di 33,99 euro ma è scontata a 6,99 euro. I clienti, però, devono rispettare un vincolo di 24 mesi poiché in caso contrario dovranno saldare la spesa inizialmente scontata.