Per chi non conoscesse la serie cult del momento in onda su Netflix, ci teniamo a dirvi che La Casa di Carta è uno show che è stato in grado di conquistare gli utenti di tutto il mondo in brevissimo tempo, conquistando il titolo di “serie TV non inglese più famosa di sempre”.

Le avventure dei protagonisti del serial Nairobi, Mosca, Denver, Berlino, Oslo, Rio, Tokyo, Helsinki guidati dall’eclettico Professore stanno per tornare a partire dal prossimo 3 Aprile sulla nota piattaforma di streaming video on-demand.

L’ideatore Alex Pinna, promette che i nuovi episodi saranno incredibili e ricchi di azione e di novità. La seconda e la terza stagione sono state fra le più amate dai fan e il trailer della quarta ha lasciato gli spettatori a bocca aperta, vogliosi di conoscere il destino della scalmanata band di criminali. Lo scopo ultimo del gruppo è quello di derubare la Zecca di Stato infiltrandosi e stampando diverse centinaia di migliaia di Euro per poi fuggire lontani.

Appuntamento al 3 Aprile con i nuovi episodi de La Casa di Carta

Da quello che abbiamo potuto osservare, la terza stagione si è conclusa con la morte della giovane Nairobi, ma nel trailer della quarta si vede chiaramente che la protagonista tornerà anche nelle nuove puntate. Sarà presente nei flashback necessari per lo sviluppo narrativo della storia o sarà riuscita a salvarsi? Questo e diversi altri sono le anticipazioni che sappiamo dal teaser trapelato dalla stessa Netflix poche settimane or sono.

Ma non è tutto: stando alle ultime news, sappiamo sempre dall’ideatore Pinna, che ci sarà anche una quinta stagione (se sia l’ultima o meno, non lo scopriremo prima di qualche mese). Appuntamento al 3 Aprile con la quarta stagione: preparate i pop corn vicino al divano!