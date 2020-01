Lucifer avrà una insperata quinta stagione, la conferma della prossima pubblicazione su Netflix arriva direttamente dall’attore protagonista, Tom Ellis, nonché dal regista stesso. Ma quando sarà fruibile sulla piattaforma di streaming?

Lucifer è stata una delle serie televisive più amate ed allo stesso tempo bistrattate degli ultimi anni, originariamente programmata su Sky ha visto Tom Ellis muovere i primi passi a Los Angeles al fianco di una detective che non ha mai creduto nella teoria che fosse esattamente il Diavolo in persona, nonostante fosse l’unica a renderlo mortale (per poi scoprire essere la “figlioccia” di Dio). Le prime tre stagioni sono state magistrali, ma nell’esatto momento in cui la suddetta scopre l’identità (vedendo il suo volto da “diavolo”), ecco la mazzata per i fan, la produzione sembra essere decisa a ad interrompere Lucifer.

Netflix è in fortissima crescita e decide di “mettere mano al portafogli”, acquisisce i diritti e promette una terza stagione lampo (sono davvero pochissimi gli episodi pubblicati), proprio per dare un senso alla serie ed accontentare milioni di fan. Tutto termina con Tom Ellis che torna agli Inferi, dopo aver combattuto ed ucciso Caino ed averne fatte di “cotte e di crude”; anche in questo caso sembra essere finito il sogno, ma Lucifer non smette mai di sorprenderci.

Lucifer 5: in arrivo su Netflix

Lo scorso 5 Giugno il regista è stato il primo a confermare la nascita di Lucifer 5, annunciando difatti di essere in procinto di montare gli episodi; poi è stato il turno dello stesso Tom Ellis, con un tweet molto chiaro: “vi aspetto all’inferno!”.

Ora non ci sono più dubbi, Netflix pubblicherà la nuova stagione, la data ufficiale non è certa, ma stando alle voci attuali dovrebbe fare la propria comparsa a Maggio 2020.