Android: in regalo solo oggi 5 app a pagamento sul Play Store

Avere Android come sistema operativo sul proprio smartphone risulta sicuramente un’opzione perfetta per tutti coloro che non amano la staticità. Infatti questa piattaforma offre, oltre ad un gran supporto, anche una grandissima versatilità per coloro che non amano la monotonia.

Infatti questa sembra essere la principale peculiarità del robottino verde, il quale da anni domina il panorama mobile senza problemi proprio grazie a tale aspetto. Una delle sue principali armi è però il Play Store, ragione per la quale molte persone non esitano a scegliere. Infatti all’interno di questa piattaforma sono presenti tutti i titoli migliori, di cui solo pochi tra quelli essenziali risultano essere a pagamento. Proprio durante questi giorni sono arrivati nuovi titoli, soprattutto da quando è cominciato il nuovo anno. Giochi ed applicazioni sono quindi presenti in grande quantità, ma le persone tendono anche ad aspettare le solite offerte giornaliere. Oggi infatti in molti troveranno sul Play Store di Android diversi titoli a pagamento totalmente gratis.

Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon, ecco il nostro canale Telegram ufficiale con tutti i codici sconto. Clicca qui per entrare.

Android, solo per oggi potete scaricare gratis 5 titoli tra applicazioni e giochi del Play Store

Nella nostra lista che trovate qui sotto potete trovare 5 titoli a pagamento totalmente gratuiti. Android solo per oggi offre questa opportunità, per cui conviene coglierla al volo senza lasciarvela scappare. Ecco a voi la lista completa: