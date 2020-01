Spesso WhatsApp assume una rilevanza quasi strategica, tattica, all’interno di una relazione amorosa di due individui. L’importanza della chat di messaggistica istantanea al giorno d’oggi in amore è elevatissima. Sempre più coppie si conoscono ed iniziano a rapportarsi online, tra una conversazione e l’altra.

WhatsApp, come scoprire se il partner nasconde dei segreti

A fidanzamento – o anche matrimonio – inoltrato, WhatsApp diventa determinante per quanto concerne la vita di tutti i giorni. Spesso e volentieri, sulla piattaforma si riversano le gelosie di una delle due parti in causa.

Tante persone, su WhatsApp, vanno a caccia di indizi, prove oppure anche piccoli segnali che lasciano pensare ad un eventuale tradimento del partner. L’esperienza, infatti, insegna che in caso di tradimento proprio sulla chat è possibile captare qualche evidenza.

Non sempre però è semplice trovare le comunicazioni segrete del proprio lui o della propria lei. Anche quando si spia in maniera diretta il cellulare del partner potrebbero non esserci prove evidenti di un cattivo comportamento, nonostante la realtà dica tutt’altro. C’è da considerare, infatti, un qualcosa di scontato: in presenza di chat compromettenti, una persona cha ha qualcosa da nascondere tende ad eliminare ogni contenuto in pochi secondi.

WhatsApp però offre un’alternativa. Sempre entrando nel profilo altrui, invece di osservare direttamente le comunicazioni, è più utile entrare nella sezione storico delle chat del menù Impostazioni. In questa sezione, infatti sono presenti tutti i contatti con cui è solito comunicare il partner con tanto di dati relativi a messaggi scambiati e file multimediali condivisi. I dati, cosa molto importante, sono aggiornati tenendo anche in considerazione i contenuti rimossi.