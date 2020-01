Proprio qualche giorno fa, Samsung ha comunicato che entro il primo trimestre dell’anno avremmo assistito al debutto di Galaxy Tab S6 5G, il primo tablet al mondo compatibile con il nuovo Standard di rete mobile.

Un’immagine trapelata in Rete nelle scorse ore e condivisa da alcuni media coreani sembra rivelare quelle che molto probabilmente saranno le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S6 5G. Stando a quanto riportato sull’immagine, che sembra essere la tipica etichetta informativa che accompagna uno smartphone o un tablet in esposizione sugli scaffali ed i banconi di un negozio di elettronica, Samsung Galaxy Tab S6 5G monterà un grande display WQXGA (2560 x 1600 pixel) di tipo sAMOLED da 10,5 pollici.

Samsung Galaxy Tab S6 5G, uguale al modello LTE se non fosse per la compatibilità con le nuove Reti

Il dispositivo sarà alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 855 (7nm)(1×2.84GHz, 3×2.42GHz, 4×1.78GHz), accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interno, espandibile con MicroSD fino ad 1T. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy Tab S6 5G avrà una doppia fotocamera posteriore (Wide da 13 MP e Ultra Wide da 5 MP) ed una selfie-camera da 8 MP. La batteria sarà da 7.040 mAh.

Insomma, Samsung Galaxy Tab S6 5G sembra distinguersi dalla variante 4G per la sola compatibilità con le Reti di quinta generazione. Se il Samsung Galaxy Tab S6 LTE era disponibile nelle colorazioni Cloud Blue, Rose Blush e Mountain Grey, la variante 5G sembra essere disponibile solo in questa ultima colorazione. Le colorazioni disponibili, proprio come le opzioni di archiviazione, dipendono dal mercato, per cui le informazioni riportate all’interno dell’immagine potrebbero poi variare a seconda del mercato di riferimento.