E’ Samsung a controllare il mercato globale degli smartphone 5G, avendo spedito, lo scorso anno, oltre sei milioni di dispositivi in tutto il mondo. L’azienda è riuscita, in un solo anno, a conquistare quasi il 54% del mercato offrendo agli utenti diversi smartphone grazie ai quali sperimentare le velocità e le prestazioni delle Reti di prossima generazione.

Un risultato che Samsung è riuscita a raggiungere collaborando con più partner, al fine di sviluppare e garantire la migliore esperienza 5G possibile. “Gli smartphone 5G hanno contribuito all’1% delle vendite globali di smartphone lo scorso anno. Tuttavia, questo 2020 sarà l’anno della svolta, con device 5G pronti a crescere del 1.687% ed un contributo del 18% delle vendite globali di smartphone”, ha dichiarato Neil Shah, Vicepresidente della ricerca presso la Counterpoint Research.

Samsung: non solo smartphone 5G, quest’anno arriverà anche il primo tablet 5G al mondo

Samsung è riuscita a conquistare il mercato globale degli smartphone 5G con quattro diverse proposte: il Galaxy S10, il Galaxy Note 10 (anche nella variante Plus), il Galaxy Fold ed il Galaxy A90. Smartphone che cercano di soddisfare le preferenze di ogni utente, sia in termini di design (il pieghevole, in questo caso, rappresenta la proposta più particolare) che in termini di prestazioni (da questo punto di vista, l’A90 è un po’ più scarno nel comparto hardware rispetto agli altri modelli, ma anche il più economico).

Quest’anno, poi, assisteremo al lancio del primo tablet 5G al mondo. Samsung, infatti, ha comunicato che entro il primo trimestre del 2020 verrà lanciato in Corea il Galaxy Tab S6 5G, che offrirà velocità altissime e prestazioni al top, per uno streaming video ed un’esperienza di gioco da mobile senza precedenti.