Un video pubblicato su Reddit ha dimostrato che in Fortnite esiste un bug che se sfruttato vi permette di uccidere facilmente i nemici durante le partite. In pratica, come si vede nella clip, dovreste posizionare un pezzo di piramide sul tetto di una qualsiasi struttura costruita dal vostro nemico così da poterla modificare. In maniera del tutto inaspettata, piomberete quindi dal tetto con un’imboscata in piena regola, mentre gli avversari non avranno il tempo di difendersi né di correre ai ripari.

Non è la prima volta che viene scovato un bug in Fortnite capace di darvi un vantaggio decisivo nel combattimento, ma questo appare il più semplice da attivare sebbene vada studiato quando e come sfruttarlo.

Fortnite: un bug permette di uccidere gli avversari in un attimo

Dato che in Fortnite la competitività è molto alta, è probabile che un vantaggio così importante potrà essere utilizzato nei tornei dai giocatori più esperti. In quel momento i primi classificati ottengono dei premi in denaro e sarà difficile obbligarli a non usare il trucco. La motivazione nei tornei purtroppo mette in secondo piano ogni rispetto delle regole e degli avversari.

Ad ogni modo siamo sicuri che presto Epic Games farà sparire il bug così da dirimere ogni polemica nelle competizioni ufficiali. D’altronde la software house è sempre intervenuta con decisione e fermezza contro i cheater o quelli che sfruttano dei bug per nel gioco per vincere.

Non sono mancati dei clamorosi ban da parte di Epic Games ad alcuni giocatori di fama mondiale. Infine, la recente approvazione dei principi universali degli eSport, il gaming sta diventando sempre più un ambiente competitivo pulito nel rispetto delle regole.