Il social network Facebook lo scorso anno ha annunciato un restyling della propria versione desktop. Ora finalmente possiamo confermare che la nuova interfaccia della piattaforma è in fase di rollout.

Negli scorsi giorni Zuckerberg ha fissato con largo anticipo gli obiettivi della piattaforma per il 2030, nel frattempo è stato anche avviato il roll out della nuova interfaccia per l’applicazione desktop. Scopriamo insieme qualche dettaglio.

Facebook: in roll out la nuova interfaccia desktop

Quello che notiamo subito è l’assenza della barra blu nella parte superiore dello schermo, tratto distintivo della piattaforma fin dalla sua nascita. Il look sembrerebbe più pulito ed intuitivo, ci sono meno elementi visualizzati a parità di spazio occupato. Nelle prossime settimane è inoltre prevista l’implementazione della Dark Mode, ormai presente in quasi tutte le applicazioni che riguardano social network.

In questo momento il roll out interessa un numero limitato di utenti ma l’obiettivo è quello di raccogliere i feedback necessari per poter intervenire dove necessario. La piattaforma prevede di offrire la nuova interfaccia per la propria applicazione desktop ad una fetta più ampia della propria community entro la prossima primavera.

Sarà difficile per la piattaforma lasciarsi indietro un periodo molto complicato, nonostante il nuovo logo e il nuovo design dell’applicazione desktop, soprattutto dopo i tantissimi scivoloni sulla questione privacy. Lo scandalo Cambridge Analytica continua a fare discutere tutt’oggi, anche se il gruppo non ha smesso di generare profitti, solo nel Q3 del 2019 ci sono state entrate per 17.65 miliardi di dollari. Non ci resta che attendere di scoprire la data esatta dell’inizio del rilascio della versione stabile. Ovviamente vi terremo informati.