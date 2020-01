WhatsApp: con queste 3 funzioni scoprirete aspetti segreti dell'app

Se vi state ancora attenendo alle solite funzioni di WhatsApp, di sicuro non conoscete tutte quelle che ti permettono di avere opportunità inedite. Infatti il colosso in verde non prevede alcune feature, le quali restano inspiegabilmente ancora al di fuori della piattaforma.

Stiamo parlando di opportunità che potrebbero semplificarvi la vostra attività all’interno della chat più famosa del mondo. Da chiarire subito che non si tratta di soluzioni illegali o che magari vanno ad infrangere la sfera privata di qualche utente. In realtà una di queste funzioni prevede una sorta di spionaggio, ma senza infrangere la legge. Ci sono infatti tre soluzioni che dovete assolutamente conoscere che potete utilizzare solo sfruttando applicazioni di terze parti.

WhatsApp, con queste tre applicazioni esterne potete avere delle opportunità che altrimenti non potreste mai avere

La prima applicazione che tutti gli utenti dovrebbero scaricare soprattutto da qualche anno a questa parte è certamente WAMR. Si tratta di una piattaforma che offre l’opportunità di recuperare tutti i messaggi cancellati appositamente all’interno della chat. Andando infatti a memorizzare ogni notifica con il relativo contenuto in arrivo, l’applicazione mi permetterà di sapere tutto, anche quello che qualcuno non vuole che sappiate.

La seconda applicazione è ormai un must have, ovvero Whats Tracker. Capito infatti spesso che non sapete quando beccare online una persona, ed ecco che la nota piattaforma chi viene in aiuto. Questo infatti vi informerà con una notifica istantanea quando la persona da voi ricercata entrerà in chat, ma anche quando uscirà da WhatsApp.

Infine chiudiamo con Unseen, piattaforma davvero interessante che vi fa passare inosservati. Tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp saranno intercettati da questa nuova applicazione, così da non farvi vedere online e senza farvi aggiornare l’ultimo accesso.