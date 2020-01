Vodafone accetta sempre la sfida, e soprattutto in quest’ultimo periodo ha continuato a lanciare le sue promozioni migliori. Ora come ora è difficile stare dietro alla concorrenza ed infatti proprio per questo bisogna tenere la solita continuità.

L’obiettivo sembra essere sempre lo stesso, ovvero recuperare gli utenti che Iliad ha rubato a quello che secondo molti è il gestore migliore in Europa. Le promozioni appena mangiate, che sono esattamente tre, fanno parte della storica linea Special, la quale non è mai costata poco come in questo caso. Solo per poco tempo potete dunque usufruire delle tre migliori promozioni a prezzi esageratamente bassi, ma bisogna fare molto presto. Ecco tutto nel dettaglio proprio qui sotto.

Vodafone: arrivano le offerte Special più scontate di sempre, ecco quanto costano e cosa includono al loro interno

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

20 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 12 euro al mese

al mese Per coloro che passano da Tre

