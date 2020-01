Sono sempre di più le persone che scelgono di allenarsi in casa, un po’ per comodità, un po’ perché non si ha a disposizione molto tempo per frequentare assiduamente una palestra, un po’ per ragioni economiche. Del resto, se fatto con gli strumenti giusti e, soprattutto, nel modo giusto, l’allenamento da casa può garantire gli stessi risultati che garantirebbe, nel tempo, la palestra.

Il progresso tecnologico, comunque, è destinato ad investire anche l’attrezzatura per il fitness, portando l’esperienza dell’allenamento fatto-in-casa ad un livello superiore. E’ quanto abbiamo visto al CES di Las Vegas, nel corso del quale Amazfit ha presentato HomeStudio, un’innovativa soluzione per lo sport che consiste in un grande schermo sul quale vengono mostrati gli esercizi da eseguire ed un tapis roulant ad esso collegato.

Amazfit HomeStudio, la soluzione completa per il fitness intelligente e tecnologico da casa

HomeStudio si compone di un grandissimo schermo HD da 43 pollici (GLASS) con altoparlanti JBL in grado di offrire un’esperienza audio coinvolgente e dotato di un particolare sistema basato su Intelligenza Artificiale, che riesce a rilevare la postura degli utenti fornendo suggerimenti per aiutarli a svolgere gli esercizi nel modo giusto. Grazie a GLASS, gli utenti possono svolgere una serie di esercizi offerti da STUDIO, azienda leader nel settore dell’intrattenimento per il fitness, e lasciarsi guidare dalle immagini che scorrono sullo schermo.

E’ possibile collegare allo schermo uno dei due tapis roulant presentati da Amazfit: HomeStudio Premium Tradmill, la soluzione premium che utilizza una cinghia di alta qualità per una corsa super confortevole fino a 19km/h; e Amazfit AirRun, la soluzione più economica, un tapis roulant pieghevole pensato per salvare lo spazio.