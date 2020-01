ASUS ha presentato due nuovi laptop da Gaming, ROG Zephyrus, G15 e ROG Zephyrus G14. ROG Zephyrus G15 presenta un display FullHD da 15,6 pollici a 240 Hz e 3 ms. Si tratta della variante top, per cui è alimentato da AMD Ryzen 7 4800HS, accompagnato da una RAM fino a 32 GB DDR4-3200, uno spazio di archiviazione interno NVMe PCIe di 1 TB (o 500 GB) ed una scheda video GeForce RTX 2060 6 GB.

Tra le altre caratteristiche troviamo: connettività Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.0; tre porte USB 3.2 Gen1 di tipo A, una porta USB Gen2 di tipo C, ingresso microfono da 3,5 mm, jack audio da 3,5 mm, una HDMI 2.0b ed una batteria da 180 W. Peso? Poco più di 2 KG (2,1 per l’esattezza). ROG Zephyrus G15 arriverà sul mercato anche in una versione con display FullHD a 144 Hz e scheda video GeForce GTX 1660 Ti 6 GB.

ASUS ROG Zephyrus G14, caratteristiche

ROG Zephyrus G14 risulta essere il laptop ideale non solo per i Gamer, ma anche per i creatori di contenuto in mobilità, considerate le dimensioni ed il peso particolarmente leggero di questo dispositivo (1,6 KG). Il laptop monta un display Full HD IPS a 120 Hz (ma è disponibile anche nella versione FullHD IPS a 60 Hz o QHD IPS a 60 Hz), CPU AMD Ryzen 7 4800HS, RAM DDR4-3200 fino a 32 GB, spazio di archiviazione interno NVMe PCIe di 1 TB e scheda video GeForce RTX 2060 6 GB.

Tra le altre caratteristiche troviamo: connettività Wi-Fi 6 (802.11ax) e Bluetooth 5.0; due porte USB 3.2 Gen1 di tipo A, una porta USB Gen2 di tipo C ed una porta USB3.2 Gen 2 di tipo C con Display Port 1.4, ingresso microfono da 3,5 mm, jack audio da 3,5 mm, una HDMI 2.0b e una batteria da 180 W. Purtroppo non si hanno ancora informazioni sulla data di rilascio ed i prezzi. Come al solito, però, vi informeremo in caso in cui dovessero esserci degli aggiornamenti.