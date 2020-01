Le offerte di 3 Italia possono davvero far risparmiare moltissimo gli utenti grazie alla presenza di ottimi rapporti qualità/prezzo, nonché di bundle praticamente infiniti se confrontati con quanto le concorrenti sul mercato possono garantire.

Le soluzioni sono purtroppo, come sempre accade in situazioni di questo tipo, distribuite sottoforma di operator attack, ovvero di promozioni attivabili solamente se in possesso di una specifica SIM ricaricabile di un operatore telefonico. Nella maggior parte dei casi parliamo comunque di uscenti da Iliad o da un qualsiasi operatore virtuale (esclusa LycaMobile), con pagamento tramite credito residuo della SIM ricaricabile che si andrà ad acquistare (al prezzo di 10 euro) e sulla quale sarà necessario effettuare la portabilità del numero originario.

3 Italia: le 2 migliori offerte di Gennaio 2020

La più interessante è la Play 50 Unlimited, costi di attivazione azzerati per l’offerta che garantisce l’accesso a 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile con anche minuti illimitati da poter utilizzare per telefonare a chiunque si desideri in Italia. Tutto questo con una spesa fissa di soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, con addebito diretto sul credito residuo.

L’alternativa, disponibile solamente sul sito internet ufficiale, è la Play Power Digital 60GB, una splendida promozione non attivabile da Iliad, con la quale il consumatore spenderà sempre 6,99 euro al mese, ma potrà accedere a 50 giga di traffico dati, 200 SMS da inviare a chiunque e illimitati minuti per telefonare ad amici e parenti. Il costo iniziale è di 20 euro con 20 euro di credito residuo incluso.

In entrambi i casi non è previsto alcun tipo di vincolo contrattuale di durata.